BIST 10.862
DOLAR 36,63
EURO 40,05
ALTIN 3.526,92
HABER /  GÜNCEL

İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Alınan bilgiye göre, Karaköy'de seyir halinde olan İETT otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen İETT otobüsü, çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş, Bahçeli'ye gösterdiği “kurucu önder” tepkisinde haklı mı haksız mı?
Mansur Yavaş, Bahçeli'ye gösterdiği “kurucu önder” tepkisinde haklı mı haksız mı?
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Bir pazarlık yok
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Bir pazarlık yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
Altı TV kanalına 'Gezi' incelemesi: RTÜK görüntüleri savcılığa gönderdi
Altı TV kanalına 'Gezi' incelemesi: RTÜK görüntüleri savcılığa gönderdi
Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı
Bursaspor, teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı
Uçan çatının altında kaldılar! Yaralılar var
Uçan çatının altında kaldılar! Yaralılar var
Sıcaklık 30 derece birden düşecek! Uzman isim uyardı
Sıcaklık 30 derece birden düşecek! Uzman isim uyardı
Ankara Valiliğinden uyarı geldi! 19 Mart'ta...
Ankara Valiliğinden uyarı geldi! 19 Mart'ta...
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Makedonya'da yangın faciası sonrası belediye başkanı istifa etti
Makedonya'da yangın faciası sonrası belediye başkanı istifa etti
Vakıfbank'tan kredi kartında doğa dostu proje
Vakıfbank'tan kredi kartında doğa dostu proje
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tarihi fotoğraflarını paylaştı
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tarihi fotoğraflarını paylaştı