İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.Abone ol
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.
Alınan bilgiye göre, Karaköy'de seyir halinde olan İETT otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen İETT otobüsü, çelik bariyerlere çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.