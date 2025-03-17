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Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi, Bayer Türk Kimya iş yerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile işçilerin net maaşları 100 bin liranın üzerine çıktı.

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Kocaeli’de faaliyet yürüten Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmayla fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin TL’ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin liraya ulaşmış oldu.

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Bayer Türk Kimya firmasında toplu iş sözleşmesi sendikanın genel merkezinde imzalandı.

Toplantıya sendika ve iş veren temsilcileri katıldı.

ÇIPLAK MAAŞ 102 BİN TL

İmzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama yapan Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, sözleşmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını anlatan Kırmızıçiçek, “Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira.” diye konuştu.

BAYER TÜRK KİMYA'NIN 9 OFİS VE İKİ FABRİKASI BULUNUYOR

Bayer Türk Kimya firmasının ülke genelinde 9 bölge ofisi ve biri Kocaeli, diğeri İstanbul’da iki üretim tesisi bulunuyor.

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