Okan Buruk'tan şampiyonluk kutlaması açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonluk kutlamasının Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı?" sorusuna "Onu Florya'da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var" dedi.

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Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Kemerburgaz Tesisleri'nde basınla bir araya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada açıklamalarda bulundu.

"ARTIK TOP BİZDE"

Okan Buruk, şunları dedi:

Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde.

"ORANIN MANEVİ BİR GÜCÜ VARDI"

Açıklamalarına devam eden başarılı teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Florya'nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız.

"FLORYA'DA YAPARIZ İNŞALLAH"

Şampiyonluk kutlamasının Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacağı sorulan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Onu Florya'da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız. Zeminler iyi, fitness çok güzel. Fitnessı gördükten sonra biz hocalar ile devamlı fitnessa giriyoruz. (Gülerek) Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Kolay gibi gözüküyor ama bu çok önemli bir şey. Bunu kazandıran başkan ve yönetim kurulumuz Galatasaray için çok önemli bir hizmette bulundu. Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz.