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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: Keyfim üst seviyeye çıktı

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: Keyfim üst seviyeye çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek şampiyonluk yarışı için konuştu.

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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları Kemerburgaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.

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