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Beykoz’daki sağlık merkezine Bahçeli’nin adı verildi

Beykoz’daki sağlık merkezine Bahçeli’nin adı verildi

İstanbul Beykoz’daki 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismi verildi. Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin’i arayarak bu karar için teşekkür etti.

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İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

BAHÇELİ'DEN TEŞEKKÜR TELEFONU

Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.

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