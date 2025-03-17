Beykoz’daki sağlık merkezine Bahçeli’nin adı verildi

İstanbul Beykoz’daki 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismi verildi. Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin’i arayarak bu karar için teşekkür etti.Abone ol
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
BAHÇELİ'DEN TEŞEKKÜR TELEFONU
Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.