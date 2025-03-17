Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic’in ardından Beşiktaş ve Trabzonspor da derbiler için yabancı hakem talebinde bulundu. TFF, Süper Lig’de kalan derbileri yabancı hakemlerin yönetmesine karar vererek Beşiktaş - Galatasaray maçında Boşnak hakem İrfan Peljto’nun görev yapacağını açıkladı. Peljto, daha önce de Beşiktaş’ın Ajax ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yönetmişti.s

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Trendyol Süper Lig’in 24.haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 55 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakem yönetti. Sloven hakem Slavko Vincic görev yaptı.

Bunun üzerine Beşiktaş ve Trabzonspor derbi müsabakalarını Vincic’in yönetmesini talep etti. Ligin 29.haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisini Türk mü, yabancı mı hakemin yöneteceği merak ediliyordu.

TFF yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un talepleri üzerine Süper Lig'de sezonun kalan kısmında oynanacak derbileri yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI YÖNETECEK YABANCI HAKEM BELLİ OLDU

Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk adımı attı. Ajansspor’un haberine göre ligin 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi belirlemek üzere harekete geçen TFF, 40 yaşındaki Boşnak FIFA hakemi İrfan Peljto'da karar kıldı.

TFF, TALEP YAZISI GÖNDERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2013'te FIFA hakemi olan 40 yaşındaki İrfan Peljto için Bosna Hersek Futbol Federasyonuna talep yazısı gönderdi.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETTİ

Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetmesi planlanan İrfan Peljto daha önce de siyah beyazlıların maçında görev yapmıştı. Peljto, 24 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yönetmişti. Peljto bu maç ile Bosna-Hersek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan ilk hakem oldu.

TÜRK TAKIMLARININ 6 MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

İrfan Peljto kariyeri boyunca Türk kulüplerinin Avrupa'daki 6 karşılaşmasının yanı sıra Türkiye U17 Milli Takımı'nın maçında düdük çaldı. İşte o maçlar:

Fenerbahçe

-Royal Antwerp - Fenerbahçe: 0-3 (Avrupa Ligi 2020-21 Sezonu)

-Fenerbahçe - Athletic Bilbao: 0-2 (Avrupa Ligi 2024-25 Sezonu)

Sivasspor

-Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2 (Avrupa Ligi 2020-21 Sezonu)

Dinamo Batum - Sivasspor: 1-2 (Konferans Ligi 3. Eleme Turu)

Beşiktaş

-Beşiktaş - Ajax: 1-2 (Şampiyonlar Ligi 2021-22 Sezonu)

Başakşehir

-Başakşehir - Wolfsberger: 1-0 (Avrupa Ligi 2019-20 Sezonu)

Türkiye U17 Milli Takımı

- Türkiye - Norveç: 2-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2016-17 Sezonu)