"Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü

ABD'li havacılık şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe büründü.

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Şirketin, Texas eyaletindeki Misyon Kontrol Merkezinden uzay aracının Ay seyahatine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, iki haftalık deneylerini tamamlayan "Blue Ghost" aracının, güneş panellerinin enerji sağlamadığı ve hafta sonu sessizliğe gömüldüğü bildirilerek "Uzay aracı, 14 günü aşkın yüzey operasyonunu ve Ay gecesinde de 5 saati aşkın operasyonunu başarıyla tamamladı." denildi.

Blue Ghost'un yaptığı 10 deneyin başarıyla sonuçlandığı ve Ay'ın gün batımı ve parıltısına dair fotoğraflarının hafta içinde yayımlanacağı aktarıldı.

Firefly Aerospace Üst Yöneticisi (CEO) Jason Kim, X'ten yayımladığı mesajda, "Görev tamamlandı. 'Hayalet' bizi taşıdığı yolculuk için hala kalbimizde." ifadesine yer verdi.

Blue Ghost, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek için 15 Ocak'ta, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

2 Mart'ta Ay'ın en kuzeydoğu ucuna inen uzay aracının kargosunda NASA için matkap, vakum dahil bilim ve teknoloji ekipmanları taşıdığı biliniyor.