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Devlet Bahçeli’den '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

Devlet Bahçeli’den '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde tarihine sahip çıkacağını vurguladı. Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çeken Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum" değerlendirmesine yer verdi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum."

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