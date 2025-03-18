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Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı

Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumasına "derhal" son vereceğini belirtti.

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Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, ABD hükümeti tarafından Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "tüm masrafları ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanan" Gizli Servis korumasına sahip olduğunu aktaran Trump, Biden'ın oğluna sunulan koruma servisinin 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumun "saçma" olduğunu ifade etti.

Trump, Hunter Biden'ın şu anda Güney Afrika'da tatil yaptığını kaydederek, Hunter'ın "derhal" geçerli olmak üzere artık Gizli Servis koruması almayacağını bildirdi.

Joe Biden'ın bir diğer yetişkin çocuğu Ashley Biden'ın da 13 kişilik koruma personeli olduğunu belirten Trump, Biden'ın kızının da listeden çıkarıldığını kaydetti.

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