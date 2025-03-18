İsrail Gazze'yi bombaladı çocuk çocuk en az 190 kişi öldü

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 190'a yükseldi. İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladı.

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Gazze'de sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 190 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişinin Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtilmişti.

İsrail: Cehennemin kapıları açılacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.