Merdan Yanardağ'ın televizyonu Tele 1'den Mesut Özil'e büyük ayıp

Ortadoğu haritasında İsrail'in adını silerek yerine "Filistin" yazması nedeniyle Almanya'da jübile maçına çağrılmayan Mesut Özil'i, Tele 1, haberi "Eski takımı AKP'li Mesut Özil'i istemedi" diye sundu.

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CHP'ye yakınlığıyla biline Tele 1'in Mesut Özil haberi eleştirilerin odağında.

Tele 1 kanalının kurucusu ve aynı zamanda genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele 1'in çarpıtma haberlerine bir yenisi daha eklendi.

İsrail güdümlü Alman Bild gazetesinin saldırdığı Mesut Özil'e Tele 1, manipülasyon yaparak hedef aldı.

Sabah yazarı Salih Tuna, Tele 1'in resmi hesabından paylaştığı habere sert tepki gösterdi.

"Tele 1 "cezalandırmaya" manipülasyon yöntemiyle destek çıkıyor"

"Eski takımı AKP'li Mesut Özil'i istemedi" başlıklı bir haber paylaşan Tele 1'in haberi için Tuna, "Nihat Genç'ten kurtulamayacaksınız" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en ünlü Türk futbolcusu Mesut Özil'e reva görülen şu pespaye üsluba bakar mısınız?

İsterseniz, Tele 1'in resmi hesabından aynen okuyalım: "Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in efsane oyuncularından Brezilyalı Diego, 22 Mart'ta Weser Stadyumu'nda veda maçına çıkmaya hazırlanırken; eski takım arkadaşlarından Mesut Özil bu özel maça davet edilmedi..."

Peki, davet edilmeme gerekçesi nedir?

Mahut haberde bu sorunun cevabı yok! Pardon, Bild'den iktibas ettikleri sersem sepet ifadeye bakacak olursak, Mesut Özil'in son zamanlarda izlediği yol, Werder Bremen'in değerleriyle örtüşmüyormuş!

Breh!.. Breh!.. Breh!..

Neymiş lan Werder Bremen'in değerleri? Tele 1'in anıştırdığı gibi Mesut Özil'in AK Partili olması mı?

Bild'in karın ağrısının altında yatan neden besbelli. Yapay zekâya bile sorsanız şak diye söyler. Mesut Özil geçtiğimiz yıl Instagram'da paylaştığı bir gönderide, Ortadoğu haritasında İsrail'in adını silerek yerine "Filistin" yazmıştı; işte bu!

Hülasa, Gazze'deki çocuklar akıllı/ modern bombalarla paramparça edilirken susmadığı için Werder Bremen aklı sıra Mesut Özdil'i cezalandırıyor. Merdan Yanardağ'ın kanalına ait resmi site de söz konusu "cezalandırmaya" manipülasyon yöntemiyle destek çıkıyor!

Yazıklar olsun!"