CHP'li Özgür Özel: Merdan Yanardağ'ı savunmaya devam edeceğiz

Terör örgütü elebaşını öven sözler söyleyen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından CHP, Yanardağ'a sahip çıkmayı sürdürüyor. Özgür Özel, "Merdan Yanardağ'ı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Abone ol

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'dan canlı yayında skandal sözlerle bahsetti.

Yanardağ, Öcalan'ın çok uzun süredir hapiste olduğunu belirterek "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

Başsavcılık harekete geçti

Sözleri tepki çeken Yanardağ'a karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılmış, Yanardağ gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Tutuklandı

Gün içerisinde adliyeye sevk edilen Yanardağ, nöbetçi hakimlikçe ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhalefet cephesi birleşti

Gözaltına alındığı ilk dakikadan itibaren bu sözleri meşrulaştırmaya çalışan muhalefet cephesi ise kara propagandasını sürdürmeye devam etti.

CHP ve HDP başta olmak üzere siyasi parti gibi çalışan STK'lar ve odalar yaptıkları açıklamalarla Merdan Yanardağ'a desteklerini ilan ettiler.

Özgür Özel savunuculuğa soyundu

Bu isimlerden birisi de adı CHP Genel Başkanlığı için geçen Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'yanındayız' mesajı verdi.

"Merdan Yanardağ'ı savunmaya devam edeceğiz"

Özel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur.

Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır.

Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele 1'i savunmaya devam edeceğiz.