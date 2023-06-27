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Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır

Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır

CHP Lideri Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler sıralayan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının Türkiye adına utanç verici olduğunu ifade ederek serbest bırakılmasını istedi.

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'Terör örgütü propagandası yapma’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Merdan Yanardağ'a HDP'nin ardından CHP'den de tepki geldi.

Milli olmaktan uzak ve terörle kol kola olduğu için sandıkta halkın verdiği dersten mesajı alamayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu montaj ve algı diyerek Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.

İlk tepki HDP'den gelmişti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den beklenen hareket geldi. Yanardağ'a sahip çıkan HDP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi.

AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır.

Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

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