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ABD medyası, Trump’ın "gizli belgeleri" paylaştığına ilişkin ses kayıtlarını yayınladı

ABD medyası, Trump’ın "gizli belgeleri" paylaştığına ilişkin ses kayıtlarını yayınladı

ABD medyası, eski Başkan Donald Trump’ın 2021 yılında kaydedildiği ifade edilen bir ses kaydını yayınladı. Trump’ın 2 dakikalık ses kaydına göre “gizli belgeleri” erişim izni olmayan kişilerle paylaşıyor.

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ABD medyası eski ABD Başkanı Donald Trump’a ait gizli belgelerin erişim izni olmayan kişilerle paylaşıldığını gösteren ses kayıtlarını yayınladı. Söz konusu ses kayıtlarında, gizli belgeleri saklamakla yargılanan Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra gizli bir belgeyi sakladığını kabul ettiği ifade ediliyor.

İlk olarak CNN tarafından ulaşılan 2 dakikalık ses kayıtlarında, 2021’de New Jersey’deki Bedminster golf kulübünde eski Genelkurmay Başkanı Mark Meadows’un anı kitabıyla çalıştığı kişiler arasında yaptığı görüşmede, “Bunlar çok gizli” dediği duyuluyor. ABD basınına göre, Trump’ın sayfaları çevirdiğine duyulan kayıtlarda, eski başkanın “Bunlar çok gizli. Bu ordu tarafından yapıldı ve bana verildi. Başkan olarak gizliliğini kaldırabilirim. Şimdi yapmam ama ancak hala gizli” ifadelerini kullandı.

Ses kayıtlarında bahsedilen belgelerin Trump’ın yargılandığı davada savcı tarafından el konan belgeler olup olmadığı bilinmiyor.

Trump, 37 ağır suçlama ile karşı karşıya

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yönetildi. İddianameye göre Trump, yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdi. Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik "saldırı planı" yer aldığı belirtilen iddianamede, 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedildi. Diğer suçlamalar ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklandı.

Trump, ikinci kez hakim karşısında çıkan tek ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

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