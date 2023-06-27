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Merdan Yanardağ adliyede! Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyip övmüştü!

Merdan Yanardağ adliyede! Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyip övmüştü!

Sahibi ve yayın yönetmeni olduğu TELE1 canlı yayınında bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizip, serbest bırakılması gerektiğini saunan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki sorgusu bitti. Yanarda, adliyeye sevk edildi...

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TELE1'de yayınlanan programında Abdullah Öcalan güzellemeleri yapıp, bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki sorgusu bitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "Suçu ve suçluyu övme" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.

Emniyetteki sorgusu bitti, adliyede!

Merdan Yanardağ, dün TELE1 yayını esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı. Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dün öğlen saatlerinde gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki sorgusu bitti ve Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Savcı öğleden sonra gelecek!

Adliyeye götürülen gazeteci Yanardağ, karar için bekletiliyor. Bekletilmesinin gerekçesi olarak ise dosyaya bakan savcının öğleden sonra adliyeye gelmesi gösteriliyor. Yanardağ'ın avukatlar ise, kararın öğle saatlerinden sonraya kalmasına tepkili.

Canlı yayında Öcalan propagandası yaptı


Merdan Yanardağ, sahibi olduğu TELE1'de PKK'nın tecrit iddialarını savunup, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini, cezaevinde kitap okuya okuya filozof olduğunu iddia etti. Öcalan'ın serbest kalması gerekir "Abdullah Öcalan 25 yıldır tecritte. Türkiye'de en uzun yatan siyasi mahkumdur. İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuksuzluktur. Serbest kalması gerekir" diyen Merdan Yanardağ, Öcalan'ı öve öve bitiremedi: "Filozof oldu, siyaseti doğru okuyan zeki biri "Cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu. Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir."

PKK'nın gazetesinin yazı işleri müdürüydü

Merdan Yanardağ, 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem'de Yazıişleri Müdürlüğü yapmıştı. O yıllarda, Öcalan gazetede müstear isimle köşe yazıları kaleme alıyordu.

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