Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Özel görüşmesi İmamoğlu’nu rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesi yarın gerçekleşecek. Hürriyet yazarı Selvi, kritik görüşmeye ilişkin kaleme aldığı yazısında "Diyalog siyaseti, CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonundaki çay buluşmasında bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaştı. Erdoğan'ın 2 Mayıs yani yarın CHP lideri Özel'i kabul etmesi bekleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu görüşmenin Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız ettiğini iddia etti.

"Özgür Özel’in iktidarla bir yandan müzakere, diğer yardan ise mücadele stratejisi siyasetten geçer not aldı. Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kurulan diyalog ise siyasi iklimin yumuşamasına yol açtı. Artık sadece kavga eden değil, ülke sorunlarını konuşabilen bir muhalefet var." ifadelerini kullanan Selvi şunları kaydetti:

Made-in Özgür Özel damgasını taşıyan diyalog siyaseti, CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti.

İmamoğlu’nun hamlesi

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational’a verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. İmamoğlu, “Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki” diye konuştu.