Mercedes-Benz indirim yarışından uzak duracak

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yüksek fiyat seviyelerini koruyacağını ve otomobil sektöründeki indirim yarışına girmekten uzak duracağını açıkladı.

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Mercedes-Benz, tedarik zincirindeki darboğazları nedeniyle lüks otomobilleri için yüksek fiyat seviyelerini koruyacağını söyleyerek indirim yarışına girmekten uzak duracağını duyurdu.

Alman lüks otomobil üreticisi, ilk çeyrekte faiz ve vergi öncesi kazancının 3,87 milyar LSEG tahminiyle karşılaştırıldığında yüzde 30 düşüşle 3,86 milyar euroya (4,13 milyar dolar) düştüğünü bildirdi.

Şirket, grubun Mercedes-Benz Otomobil bölümünde satış getirisinin bir önceki yıla göre yüzde 14,9'dan yüzde 9,6'ya düştüğünü, araç satışlarının ise yüzde 8 düşüşle 462.978'e düştüğünü belirtti. Öte yandan grubun sanayi işlerinden elde ettiği serbest nakit akışının yüzde 3,2 artarak 2,23 milyar euroya ulaştığı kaydedildi.

Finans Şefi Harald Wilhelm, grubun "küresel makroekonomik ve jeopolitik görünüm konusunda ihtiyatlı" kaldığını söyleyerek grubun istikrarlı satışlar öngören 2024 görünümünü doğruladı.