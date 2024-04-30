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Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı

Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

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