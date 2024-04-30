İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti

Premier Lig ekibi Fulham Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İstanbul'a geldi ve siyah-beyazlı kulüple ön görüşme yaptı.

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Bu sezon gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a bir talip taha çıktı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre Fulham şef scoutu Brian Talbot, İstanbul’a gelerek Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş’la ön görüşme yaptı.

Haberde Samet Aybaba ve Brian Talbot'un bir araya geldiği ve Fulham, Semih için 15 milyon euro bütçe ayırdığını söylediği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise bu teklife Semih için belirledikleri bedelin daha fazla olduğunu yanıtını verdiği aktarıldı.