SİHA'lar ne kadar ödemli? Türkiye'nin ihracat değerini artırdı!

Türkiye İHA ve SİHA üretimiyle dünyada ses getirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "'Savunma sanayisinde geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolar ile kapattık. Bir önceki seneye göre ihracatımız yüzde 37 artış gösterdi. Birçok kalemde ihracatımız söz konusu." dedi.

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Albayrak Medya tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi kapsamında "İhracatta Merkez Ülke Türkiye" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Özgür Volkan Ağar, geçen üç yılın ihracat rakamlarına ilişkin bilgi vererek, uzak pazarlara açılma noktasında uygulamaya konulan Uzak Ülkeler Stratejisi'ni anlattı. Hem mevcut pazarlarda derinleşme hem de yeni pazarlara açılma noktasında çalışmaları da başarıyla yürüttüklerinin altını çizen Ağar, "Teknolojik ve katma değerli ürünlerin de ihracatımızdaki payının artırılması lazım. Ülkemizin bu anlamda da katedeceği mesafeler olmasına rağmen 2023 yılına bakıldığında toplam ihracatımızın içindeki orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracat payı yüzde 40,3. Birim ihraç fiyatı 1,6 dolar. Savunma sanayi gibi çok daha teknoloji yoğun ürünlerde bu ihraç birim fiyatları çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor." diye konuştu.

12 bin 886 ürünü 240'ı aşkın ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Ağar, hizmet ihracatı konusunda da çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın ihracatçılara verdiği desteklerle ilgili de bilgi veren Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"OVP'de 2024 yılı için 267 milyar dolar, 2026 yılı 302,2 milyar dolar, 2028'de 375 milyar dolar ihracat hedefleri var. Bunlar çok gerçekçi hedefler. Bu amaçla bu hedeflere ulaşmak için ihracatçı birliklerimizle birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde tanıtım ve pazarlama vizyonu projeleri ortaya koyduk, 41 adet. Bu projelerde her bir ihracatçı birliğimiz hangi ülkeye, hangi ürünle gidebilir, ülkelerde trendler ne, eğilimler ne biz bunu başarabilir miyiz, üretebilir miyiz noktasında değerli çalışmalar ortaya koydular."

E-ihracata önem verdiklerini de bildiren Ağar, 2028 yılında e-ihracat hedefinin toplam ihracat içindeki payının yüzde 10 ile 37,5 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.

"(SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNLERİNDE) KİLOGRAM BAŞI ORTALAMA İHRACAT DEĞERİ TÜRKİYE'NİN ÇOK ÇOK ÜZERİNDE"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de savunma alanında bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 3 bin 500 üzerinde firmanın olduğunu ve ana entegratör firmalarla birlikte ihtiyaç duyulan yüksek teknolojili sensörleri, silah sistemlerini, kontrol sistemlerini bunların yazılımlarını, donanımlarını üreten büyük bir ekosistem oluştuğunu söyledi.

SİHA'LARIN KİLOGRAM BAŞI İHRACAT DEĞERİ 10 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Yapılan AR-GE çalışmalarının ihracat rakamlarına yansıdığına dikkati çeken Görgün, "Savunma sanayisinde geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolar ile kapattık. Bir önceki seneye göre ihracatımız yüzde 37 artış gösterdi. Birçok kalemde ihracatımız söz konusu. Bu ürünlere baktığımızda kilogram başı ortalama ihracat değerinin Türkiye ihracat değerinin çok çok üstünde 65 dolara vardığını söyleyebiliriz. Örneğin SİHA'larımızın kilogram başı ihracat değeri 10 bin doların üzerinde. Bu çalışmalar kendi mühendislerimizin ürünleri, sonuçları." diye konuştu.

İhracat odaklarına değinen Görgün, AR-GE yatırımlarının devamlığı, yenilikçi işbirlikleri, insan kıymetine yaptığımız yatırımların önemine vurgu yaptı.

10,2 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını belirten Görgün, 86 ülkeyle birebir çalıştıklarını ifade etti. Görgün, "Yılın ilk dört ayında yeni yaptığımız sözleşmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda 2023'e göre daha iyi bir sonuçla 2024'ü tamamlayacağımızı şimdiden ifade edelim." dedi.

İhracat bölgelerine değinen Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da geçtiğimiz yıl ciddi bir gelişme kaydedildi. 760 milyon doların üzerinde bir ihracat teslimatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllara baktığımıza üç yıl içinde 2,5 milyar doları bulacak bir hacim gözlemliyoruz. Afrika bölgesi son beş yılda inanılmaz bir gelişme kaydetti. 80 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 1 milyar dolara ulaştı. Asya Pasifik bölgesinde yaklaşık 389 milyon dolardan son beş yılda 1,3 milyar dolar civarında bir rakama eriştik. Burada 2,5 milyar dolara yine üç yıl içinde erişebileceğimizi düşünüyorum."

"LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜTÜN SEKTÖRLERİN ANA GÜCÜDÜR"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ise lojistik sektörünün bütün sektörlerin ana gücü olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde pandemiyle başlayan daha sonra asrın felaketi deprem sürecinde lojistiğin ne kadar önemli olduğunu, stratejik bir sektör olduğunu hepimiz gördük. O bakımdan lojistik sektörünün stratejik sektör kategorisine alınması lazım." şeklinde konuştu. Aras, lojistik sektörünün hem ulusal hem de uluslararası alanlarda karşılaştığı sorunlara da değindi.

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler de dünyada elektrikli araç ekosisteminin büyüklüğünün 3 trilyon dolar olduğunu belirterek, "İhracat, ama katma değerli ihracat. Bugün dünyada 90 milyon araç üretiliyor bunun sadece yüzde 16'sı elektrikli araç. 2035'te satılan araçların yüzde 60'ı elektrikli olacak." dedi.

Güler, dünyada 2030 yılında kamuya açık 125 milyon adet şarj soketinin olmasının beklendiğini dile getirdi.