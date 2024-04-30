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Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek!

Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam edecek!

Yüksek kar getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın tutukluluk incelemesi yapıldı.

Dosya üzerinden yapılan incelemede, davanın tutuklu sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 24 Mayıs tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

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