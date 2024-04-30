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Yeni Anayasa trafiği başladı Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den açıklama

Yeni Anayasa trafiği başladı Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek başladı. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Yeni anayasa yapacaksak uyacaksak yapalım. Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. " dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Özel'in TBMM'deki odasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü. 

Baş başa görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özel basın açıklaması yaptı.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Bugün ilk görüşmeyi Özgür Özel bey ile geçekleştirdik. Müzakere ile süreç oluşturulması fikrini ilettim. Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadık. Süreç müzakereyle olacak. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiği süreçte azami dikkat gerekir. Diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Önümüzdeki Meclis açıldığında süreç başlar ve usulüne uygun devam eder diye düşünüyorum. Oyların yüzde 95’i parlamentoda temsil ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni anayasa yapacaksak uyacaksak yapalım"

Özel ise 'Ben kendisine diyaloğa açık tutumundan dolayı her konuda görüşebileceğimizi söylemiştim. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Yeni bir anayasa beklentisi toplumun neresindedir bakmak lazım. Sayın başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri grubumuz ile değerlendireceğiz. Yeni bir elbise alacaksak, giyeceksek alalım. Yeni anayasa yapacaksak uyacaksak yapalım. Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. Geçen seferde yapıldı ama uyulmadı. Hassasiyetleri ilettik. Anayasa tartışmaları diğer meseleleri görünmez kılıyorsa faydası olmaz. Biz vatandaşın mesajını almamış oluruz. El sıkıştık, demokrasiye inananların yapması gereken bir şey.' açıklamasında bulundu.

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