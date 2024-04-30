Yargıtay seçiminde 29. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi üzerine yapılan başkanlık seçimlerinde, 29. tur sonunda da hiçbir aday gereken salt çoğunluğu elde edemedi.

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Yargıtay Başkanlığı görev süresi dolan Mehmet Akarca'nın ardından, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimler, üyelerin çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 30. tura taşındı. 24 Mart 2020'de görevine başlayan ve dört yıllık sürenin sonunda görevi sona eren Akarca'nın yerine gelecek isim için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin 29 turunu geride bırakan Yargıtay, 348 üyenin katılımıyla başladığı seçim maratonunda, henüz istenen salt çoğunluğa ulaşabilmiş değil. İlk 28 turda hiçbir aday, gereken en az 175 oy yani üyelerin salt çoğunluğunu alamadı. 29. turda ise 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 141 oy alırken, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 116 oyda kaldı. Seçime 322 üye katılırken, 13 boş oy ve 52 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimlerde Yargıtay üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ve oy kullanması gerektiği belirtiliyor. Bu zorunluluk, seçimin uzamasına ve 30. tur oylamasının yapılmasına neden oldu. Yargıtay, yeni başkanını belirlemek için yarın tekrar sandık başına gidecek.