MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur şarkılı yürüyüş paylaşıma ilişkin dikkat çeken açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde yürüyüş yaparken çekilen videosu çok konuşulmuştu. Bahçeli'nin bu şarkı ile göndermede bulunduğu iddia edilmişti. Bahçeli çok konuşulan yürüyüş videosu için bir açıklama yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde paylaşılan yürüyüş videosuna ilişkin konuştu. Bahçeli şunları kaydetti:

"Kulağınızı açıp beni dinleyin"

Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur’un şarkısının arka fonda çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videonun yayımlanmasından hemen sonra; zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirme yapanlar, polemik üretenler şimdi kulağınızı açıp beni dinleyin.

Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın.

Ne güzel söylemiş şair; söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır.

Bazen aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır.

"Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim"

Merhum Sezai Karakoç’un dediği üzere; “anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret ister, samimiyet ister; yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter.”

Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim.

Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam.

Sayın Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direk onlaradır.