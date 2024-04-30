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Trendyol'a görme engelli kullanıcılar için yeni özellik geldi

Trendyol'a görme engelli kullanıcılar için yeni özellik geldi

Trendyol, BlindLook işbirliğiyle görme engellileri online alışveriş dünyasına dahil eden Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini e-ticaret kanallarına entegre etti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, görme engelli kullanıcılar, BlindLook tarafından geliştirilen sesli haritalama teknolojisi sayesinde ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanabiliyor.

Simülasyon, görme engelliler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor ve tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor.

Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji, herhangi bir web sitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, sürdürülebilirliği tüm boyutlarıyla değerlendirerek herkes için kapsayıcı ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Temel misyonlarının müşterilerine kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunarak pozitif etki yaratmak olduğunun altını çizen Poyraz, "Bu etkiyi daha eşit ve daha kapsayıcı bir dünya adına kullanarak ülkemizde 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engelli bireyin özgürce hayata katılma hakkını destekliyoruz. Sesli rehber özelliği sayesinde artık görme engelliler, platformumuzda bulunan 200 milyonu aşkın ürünü inceleyebilecek, kendi kararlarını kendileri vererek kolay ve güvenilir alışveriş olanağından yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

EyeBrand sertifikalı e-ticaret platformu olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu aktaran Poyraz, BlindLook işbirliğiyle, "Sürdürülebilir Etki Planı" doğrultusunda hedefledikleri sosyal sorumluluk dönüşümünü hızlandırdıklarını kaydetti.

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