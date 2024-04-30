Genel başkanlık yarışını kaybetti! Koray Aydın: Kazanmayayım diye organize bir el çalıştı

İyi Parti’de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın'ın gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar şoke etti. Aydın kurultayı kaybetmesi için “bütün mekanizmaların devreye girdiğini” ve “Organize bir yapının çalıştığını” iddia etti.

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Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Aydın, “Her taraftan el değiyor, bunu gördük. İyi Parti’yi kendi haline bırakmayan başka başka eller buralara uzanıyor” dedi.

Müdahale olduğunu düşünen geniş bir kitle olduğunu söyleyen Aydın, “Bütün mekanizmalar devrede, herkes çalıştı. Partide bir yenilik olmadı. Daha önce ne varsa aynı şey devam etti. Buna karşı partimizin tabanının isyan hareketi var. Durduramıyoruz. Üzülüyorum böyle olmasına ama... Çoğu haberimiz olmadan istifa ediyor. Parti bu işten karlı değil, zararlı çıktı.

"Baştan beri fark ediyorum"

(Dış müdahaleler derken iktidarı mı, Akşener’i mi, kastediyorsunuz?) Her taraftan var, çok yönlü. Organize bir yapının iyi çalıştığı görülüyor. Baştan beri fark ediyorum. Ama onlar bizden daha güçlü” diye konuştu.

“Salonda kaybettiğini düşünmediğini” belirten Aydın, “Çünkü kitlesel bir kabul belli yol ve yöntemlerle aşağıya çekildi” ifadelerini kullandı.

Partiden ayrılacak mı?

Aydın, “Sadece ayrılıp gidenlere olan üzüntümü önlemeye çalışıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar da arıyor. Onları gruplar halinde çağırıp konuşacağım. Önce onları dinleyeceğim. Bu işin önünü kesmeye çalışacağım ama bu sefer çok hızlı bir çöküş var” sözlerini kaydetti.