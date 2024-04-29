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Türkiye'den Fransa'nın kararına ilişkin açıklama: Karar yok hükmündedir!

Türkiye'den Fransa'nın kararına ilişkin açıklama: Karar yok hükmündedir!

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kabul ettiği karara çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı karar yok hükmündedir" denildi.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili aldığı karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'FRANSA ULUSAL MECLİSİNİN ALDIĞI KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.

Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu’nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.

'PARLAMENTOLARIN TARİHİ YORUMLAMA VE YARGILAMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR'

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.

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