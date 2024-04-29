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Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu

Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu

Ankara'da geçen yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleştiren 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı gasbettikleri ve bir veteriner teknikerini şehit ettikleri Kayseri'nin Develi ilçesinde paramotor bulundu.

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Teröristlerin, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı başından vurarak öldürüp aracını gasbettikleri bölgede paramotor ele geçirildi.

Paramotorun incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.

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