Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı: Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, gol sevincinin hangi anlama geldiğini resmen açıkladı: Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum!

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Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, gol sevincinin ne anlama geldiğini resmen açıkladı.

"Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor"

Kafa Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'a röportaj veren Arda Güler, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" ifadelerini kullandı.