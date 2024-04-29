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THY Afganistan seferlerine 21 Mayıs'ta yeniden başlıyor

THY Afganistan seferlerine 21 Mayıs'ta yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle 2021'de durdurduğu Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacak.

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THY, 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Kabil uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu. Haftada dört sefer gerçekleştirilecek olan İstanbul-Kabil uçuşları, salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak.

THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak, haftada 4 sefer yapılacak.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.

THY
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