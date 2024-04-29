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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parkta ölen Edanur Gezer isyanı: Göz göre göre hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parkta ölen Edanur Gezer isyanı: Göz göre göre hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de parkta İBB'nin kazı çalışmasında oluşan su birikintisinde boğularak ölen 5 yaşındaki Edanur Gezer ile ilgili konuştu. Erdoğan, "İstanbul'da parkta basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki çocuğumuzu kaybettik." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Küçükçekmece'de sahildeki parkta İBB'nin kazı çalışmasında oluşan su birikintisinde boğularak ölen 5 yaşındaki Edanur Gezer vardı.

"Mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı"

Erdoğan, "Son yıllarda depremden sel baskınlarına, salgından savaşa çok farklı sınamalarla karşı karşıya kaldık. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı devasa farkı bu sınamaların tamamında bizzat tecrübe ettik. Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can ve mal kayıplarını nasıl azaltılabileceğimizi de bu hadiselerde görmüş olduk.

İşte evvelki gün İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı. Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı.

"Neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi"

Antalya'daki teleferik faciasının sorumlulularını neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı bu sınamalarla tecrübe ettik. Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatı yapılıyor." dedi.

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