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Netenyahu olağandışı stres altında! ABD ve İsrail kararı engellemek için bastırıyor

Netenyahu olağandışı stres altında! ABD ve İsrail kararı engellemek için bastırıyor

İsrail basını, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emri çıkarmasını engellemeye çalıştığını ileri sürdü. 

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Ülkenin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden Walla, Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) mahkemesinin tutuklama emri çıkarması ihtimali nedeniyle Başbakan'ın 'olağandışı stres altında' olduğunu, emri engellemek için son bir diplomatik çaba gösterildiğini belirtti.

Yüksek mahkemenin olası kararının İsrail'in uluslararası statüsünde büyük bir gerilemeye işaret edeceğini de belirten Walla, Netyanyahu'nun kararın alınmasını engellemek için "telefonda durmaksızın bastırdığını" ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetimiyle iletişime odaklandığını ileri sürdü.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz de, İsrail hükümetinin UCM'nin İngiliz savcısı Karim Khan'ın bu hafta Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında savaş suçları davası açarak tutuklama emri çıkarabileceği varsayımı altında çalıştığını bildirdi.

"Mahkemenin kararı tehlikeli bir emsal olur"

Mahkemenin alabileceği karar hakkında cuma günü konuşan Netanyahu ise, "Kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Lahey'deki mahkemenin kararları İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, suç teşkil eden terörizm ve saldırganlıkla mücadele eden herhangi bir demokrasinin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal olacaktır." 

Olası tutuklama kararını "mutlak bir ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in diğer bir popüler haber platformu N12'ye verdiği mülakatta, İsrail'in rehine anlaşması için Refah'taki operasyonu askıya almaya hazır oldu

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