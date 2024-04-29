MHP'li İsmet Büyükataman'dan Ahmet Davutoğlu'na tepki: Rezilliğine rezillik katmaktadır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya üzerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımda bulunan Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Siyaset sahnesindeki “stratejik rezillikleri” ile nam salmış olan Ahmet Davutoğlu şimdi de trollük yaparak ilgi çekmeye çalışmış." ifadelerini kullanan Büyükataman şunları kaydetti:

"Hastalık derecesinde bir takıntı ile her fırsatta Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na saldıran Serok Ahmet’in sataşmalarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alarak gündeme gelmeye çalışan “Trol Ahmet” şunu kulağına küpe etmelidir; kendisinin ve küsurat partisinin aziz milletimizde bir karşılığı olmadığı gibi, sözlerinin tarafımızca da bir kıymeti harbiyesi yoktur. Şizofrenik kurgularıyla fitne saçmaktan bir adım öteye gidemeyen Stratejik Çapsız, Siyasi Kalpazan Davutoğlu içinde bulunduğu çukurda çırpındıkça çamura batmakta, rezilliğine rezillik katmaktadır."