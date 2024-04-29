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Panathinaikos şampiyonluk yarışında yara aldı Yunan taraftarlar Fatih Terim'e tepki gösterdi

Panathinaikos şampiyonluk yarışında yara aldı Yunan taraftarlar Fatih Terim'e tepki gösterdi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Aris'e yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu. Maç sonunda Yunan taraftarlar Terim'e tepki gösterdi.

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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

Maç esnasında çok sinirlenen Terim telefonunu yere fırlatt. Maç sonu Yunan ekibin taraftarları Terim'e ıslıklarla ve yuhalayarak tepki gösterdi. 

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

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