BIST 9.973
DOLAR 32,42
EURO 34,83
ALTIN 2.429,70
HABER /  GÜNCEL

TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Abone ol

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Üniversiteli Zehra'nın kahreden ölümü!
Üniversiteli Zehra'nın kahreden ölümü!
Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü
Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü
8 mazbatalı başkan! Sabah yazarı Yavuz Donat 'Ders olarak okutulmalı' dedi
8 mazbatalı başkan! Sabah yazarı Yavuz Donat 'Ders olarak okutulmalı' dedi
Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Tekin net cevap verdi
Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Tekin net cevap verdi
İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifası! Genel başkan oldu ilk istifa geldi
İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifası! Genel başkan oldu ilk istifa geldi
Yasal düzenlene gerekli dedi Cevdet Yılmaz duyurdu! Meclis gündemine gelecek
Yasal düzenlene gerekli dedi Cevdet Yılmaz duyurdu! Meclis gündemine gelecek
CHP belediyelerde tasarrufa başladı Denizli'de 45 makam aracı iade edildi
CHP belediyelerde tasarrufa başladı Denizli'de 45 makam aracı iade edildi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Müşterinin Türk olduğu ortaya çıkınca 120 avro fark alan Antalya'daki otelden açıklama
Müşterinin Türk olduğu ortaya çıkınca 120 avro fark alan Antalya'daki otelden açıklama
Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı İnter maç sonu şampiyonluk turu attı
Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı İnter maç sonu şampiyonluk turu attı
Meclis'te yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başlıyor!
Meclis'te yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başlıyor!