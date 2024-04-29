Müşterinin Türk olduğu ortaya çıkınca 120 avro fark alan Antalya'daki otelden açıklama

Antalya'da bir otelde yaşanan skandal olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil edildi. Bakanlık söz konusu otele cezai işlem uygulanacağı belirtilirken konuya ilişkin otelden açıklama geldi.

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Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'da bir otelde müşteriden tahsil edilen 120 avroluk "Milliyet Farkı" ücretine dair açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş. Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadelere yer verildi.

Habere konu otel sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. İşte o mesaj: