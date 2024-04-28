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Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu!

Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu!

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda Macar rakibi Atila Bernarth'ı yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Gümüş, 13 yıllık bir aradan sonra Türkiye'ye bu kategoride ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırmış oldu.

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Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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