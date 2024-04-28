Porsche 911 GT3 RS'in tercihi Goodyear oldu

Porsche, Goodyear lastiklerini 911 GT3 RS modelinin orijinal ekipmanı (OE) olarak seçti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Goodyear lastikleri, Porsche'nin 911 GT3 RS modelinde standart olarak yer alacak.

Goodyear, Porsche 911 GT3 RS için iki ebatlı bir ürün yelpazesi geliştirdi. Porsche 911 GT3 RS'in performansı ve kimliği en iyi Eagle F1 SuperSport R ve SuperSport RS ile ortaya çıkıyor.

SuperSport RS'in yüksek yol tutuş sağlayan hamur bileşimi, kuru yol koşullarında pist odaklı rafine bir deneyim sağlıyor. Sırt deseninin iç kanalındaki köprüler sayesinde mükemmel viraj dengesi elde ediliyor ve daha tutarlı basınç dağılımı için lastiğin ayak izi optimize ediliyor.

Daha fazla yol kullanılabilirliği sunan Eagle F1 SuperSport R ise ultra-ultra yüksek performanslı bir lastik. SuperSport RS gibi, performans birincil işlevi ve Porsche 911 GT3 RS sahiplerine sürüş alışkanlıklarına bağlı olarak en uygun lastiği seçme seçeneği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA OE Tüketici Genel Müdürü Johannes Moll, Porsche ile bir kez daha çalışmaktan dolayı büyük gurur duydukları belirtti.

Moll, Porsche 911 GT3 RS gibi ekstrem bir aracın, ona her yönden uyan bir lastiği hak ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çekişten virajlama ve fren performansına kadar, sürücüler altlarındaki yol yüzeyini hissedebilir, bu da onlara güven ve keyif verir. Goodyear, UUHP lastikleri serisini geliştirmek için motor sporları geçmişinden dersler aldı. Lastiklerimiz bugün yollardaki en uzman araçların performansını ve yol tutuş özelliklerini geliştiriyor. Her iki lastik spesifikasyonunun da pistte ve yolda gösterdiği performans, yıllarca süren araştırma, geliştirme ve Goodyear'ın üreticilerle olan çalışma ilişkisinin bir kanıtı."