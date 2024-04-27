Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Kebir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir bir araya geldi.

Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin Libya politikası ve destek taahhüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.