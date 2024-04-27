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Adıyaman'da karakolda dehşet! Bir polis meslektaşlarına ateş etti

Adıyaman'da karakolda dehşet! Bir polis meslektaşlarına ateş etti

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. İlk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

DİĞER POLİS MEMURLARINA ATEŞ ETTİ

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

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