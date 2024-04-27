Fenerbahçe - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)
Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Batshuayi
Beşiktaş: Mert, Necip, Colley, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Muleka, Semih