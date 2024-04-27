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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Batshuayi

Beşiktaş: Mert, Necip, Colley, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Muleka, Semih

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