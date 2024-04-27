Bakan Yerlikaya 500 milyon liralık vurgunu duyurdu

Antalya merkezli 13 ilde yapılan operasyonla, villa kiralamak isteyen 110 kişiyi dolandıran 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira tutarında hareketlilik belirlendi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli düzenlenen ve 13 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-35" operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 48 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, bu şüpheliler sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tatil bölgelerinde villalar kiralamak isteyen 110 vatandaşı dolandırdı.

500 milyon liralık vurgun

Operasyon, Antalya'nın yanı sıra Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, bu şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el koydu ve şüphelilerin banka hesaplarında dönen 500 milyon lira civarında para hareketliliği tespit etti.

Operasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesinden dolayı Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarısını övgüyle karşıladı ve, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.