Ruslar ABD tanklarını avlayınca Ukrayna tankları cephe hattından çekti

Ukrayna, ABD tarafından sağlanan Abrams M1A1 muharebe tanklarını cephe hattından geri çekme kararı aldı. Askeri uzmanlara göre, Rus insansız hava araçları bu tankların cephede tespit edilmeden ya da saldırıya uğramadan faaliyet göstermesini çok zorlaştırıyor.

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Washington, Kiev'in aylar süren yoğun baskılarının ardından Ocak 2023'te Ukrayna'ya her biri 10 milyon dolar olan 31 adet Abrams tankı gönderme kararı almıştı.

Ancak savaş alanı o zamandan bu yana, özellikle de Rus gözetleme ve avcı dronlarının cephe hattının her yerde kullanılmasıyla önemli ölçüde değişti.

Bu silahlar, Rus insansız hava araçları tarafından hızla tespit edilip avlandıkları gerekçesiyle Ukrayna'nın tankları koruması daha da zorlaştı.

Bu arada ABD'nin sağladığı 31 adet Abrams tankından beşi, Avdivka'daki Rus saldırılarında kaybedilmiş durumda.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş alanında insansız hava araçlarının fazlalaşmasının "(tankların) tespit edilme endişesi ve korkusu olmadan geçebilecek açık bir alan olmadığı" anlamına geldiğini söyledi.

Yetkili, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesi ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği konusunda bilgi vermek amacıyla isminin açıklanmaması kaydıyla konuştu.