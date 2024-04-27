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Batan 'Kafkametler' gemisinin kaptan köşkü karaya çıkarıldı

Batan 'Kafkametler' gemisinin kaptan köşkü karaya çıkarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da şiddetli fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi.

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Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle 19 Kasım'da batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin kaptan köşkü kesilerek karaya çıkarıldı. Geminin yerinde söküm ve kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 160 gündür karadan ve denizden devam ediyor.

Başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3’üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip’in bulunması için çalışmalar 160'ıncı günde devam ediyor.

Özel bir şirket tarafından yürütülen geminin yerinde söküm çalışmaları için 'Aras Salvor' isimli römorkör tarafından bölgeye getirilen vinçli duba platformu deniz yüzeyine kuruldu.

Arama çalışmaları karadan ve denizden devam ederken, dalgıçların denizin içinde keserek gövdesinden ayırdığı kaptan köşkü akşam saatlerinde vinç aracılığıyla yüzeye çekildi.

Kaptan köşkünün üzerinde 'Kafkametler' yazısının durduğu görüldü. Geminin yerinde söküm çalışmaları ise devam ediyor.

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