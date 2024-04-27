Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı korkuyoruz tarih tekerrür edecek

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KRT canlı yayınında önemli uyarılarda bulunarak İstanbul'u bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Görür, "Aynen biz Kahramanmaraş depremini bağırdık, söyledik kimse dinlemedi. Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, aynı şeyi biz yine söylüyoruz günün birinde bu işte bitecek." dedi.

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Son zamanlarda peş peşe yaşanan depremler, İstanbul'da beklenen "büyük" deprem endişesini yeniden alevlendirdi. Deprem bilimciler, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdürürken, Prof. Dr. Naci Görür de KRT canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, İstanbul'da 7.2 ila 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ve bu depremin Adalar Fayı veya Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleşebileceğini belirtti. Bu iki fayın kilitli olduğunu ve günün birinde kırılacağını vurgulayan Görür, her iki fayın birlikte kırılması halinde depremin büyüklüğünün 7.5'e kadar çıkabileceğini de ekledi.

99 depreminden sonra 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 47

Prof. Dr. Görür, depremin zamanlamasıyla ilgili de kritik bilgiler verdi. En popüler veriye göre, 1999 Gölcük depreminden sonra 30 yıl içinde İstanbul'da deprem olma olasılığı yüzde 47 olarak belirlenmiş durumda. Görür, bu olasılığın anormal derecede yüksek olduğunu ve şakaya alınamayacağını vurguladı.

Kıyı bölgelerde depremin şiddeti 9'a kadar ulaşabilecek

Depremden en fazla etkilenecek bölgelerin ise Marmara kıyılarına yakın olanlar olacağını belirten Görür, bu bölgelerde deprem şiddetinin 9'a kadar ulaşabileceğini söyledi. Özellikle kıyı şeridinde dolgu alanlarda ve alüvyon zeminlerde bulunan binaların sağlam olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz"

Görür söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Bu depremlerin birini Adalar’ın güneyindeki Adalar Fayı üzerinde diğerini bu Adalar Fayı’yla birleşen Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz. Bu faylar ikisi birlikte kırılırsa 7.5’e kadar gidebilir ama Kumburgaz fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Bu 2 fay da kilitli. Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır. Tekirdağ fayında beklemiyoruz. Yani Silivri açıklarında Tekirdağ’a kadar kısımda… Dolasıyla tehlike bu.

Zamana gelince bu konuda ciddi araştırmalar yapıldı. En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır. Dolasıyla bu işin şakası yok. Buna artı, eksi 10 koymak gerekir. Aynen biz Kahramanmaraş depremini bağırdık, söyledik kimse dinlemedi. Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, aynı şeyi biz yine söylüyoruz günün birinde bu işte bitecek.

Marmara kıyılarına yakın olan yerler en fazla deprem şiddetine maruz kalacaklardır. Bu ne kadardır? 9 şiddeti… Kıyılarda dolgu alanlarda ve alüvyon içlerinde olan çökel niteliği olan zeminlerde depremde ayakta kalman için sağlam olması lazım."