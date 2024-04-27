BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
HABER /  EKONOMİ

Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu

Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu.

Abone ol

FDIC'den yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.

Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.

Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Akfen GYO'nun uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu yükseldi
Akfen GYO'nun uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu yükseldi
42 ilde uyuşturucu operasyonu: 321 kişi yakalandı
42 ilde uyuşturucu operasyonu: 321 kişi yakalandı
Saldıracağız itirafı! İsrail 'son şans' dedi kararını duyurdu
Saldıracağız itirafı! İsrail 'son şans' dedi kararını duyurdu
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
Lokanta ve kafelerle ilgili KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Lokanta ve kafelerle ilgili KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe Beko son çeyrekte tutunamadı çeyrek final serisi 1-1 oldu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte tutunamadı çeyrek final serisi 1-1 oldu
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Gelecek sezon kiralık gönderilecek mi?
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Gelecek sezon kiralık gönderilecek mi?
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
Belçika Ukrayna'ya F-16 gönderecek
Belçika Ukrayna'ya F-16 gönderecek
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Gerideydik, yakaladık, geçtik
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Gerideydik, yakaladık, geçtik