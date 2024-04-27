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ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...

ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya gelecek dönemde 6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketinin sunulacağını duyurdu.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını bildirdi.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Video konferans yoluyla katıldığı Ukrayna Savunma İrtibat Grubu toplantısının ardından konuşan Austin, "Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla Ukrayna'ya ABD endüstrisinden yeni destek sağlamamıza olanak sağlayacak 6 milyar dolarlık ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Austin, 6 milyarlık ek güvenlik yardım paketinin Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyicileri, daha fazla insansız hava aracı sistemi ve destek ekipmanını, önemli miktarda topçu mühimmatını ve havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteğini içereceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

Austin, Ukrayna'ya 61 milyar, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayan Kongre'ye ve ABD Başkan'ı Joe Biden'a da teşekkür etti.

95 milyar dolarlık dış yardım paketi

Başkan Biden, bu hafta Kongre’nin her iki kanadından geçerek masasına gelen 95 milyar dolarlık dış yardım paketini dün imzalayarak onaylamış, ardından da Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık acil askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ukrayna'ya gönderilecek silahların ABD'de üretildiğine ve dolayısıyla Amerikan savunma ve silah sanayisine ciddi katkı sağladığını da belirten Biden, bu yolla hem Rusya karşısında Ukrayna'yı, hem de Amerikalı üreticileri desteklediklerini dile getirmişti.

Söz konusu yardım paketinde, Ukrayna’ya yapılacak yardımların yanı sıra Gazze'de halen devam eden saldırılarında 35 bine yakın Filistinli sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulan İsrail’e toplam 26 milyar dolarlık yeni bir destek sağlayacak olması tepkilere neden olmuştu.

Biden'ın imzaladığı 95 milyar dolarlık pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

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