Galatasaray Süper Lig'de galibiyet rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-0 yenerek kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

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Galatasaray, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede girmişti.

Ligdeki son 14 maçını kazanan Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasından da 3-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı ve kırılması güç bir rekora imza attı.

Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirdi.

Galatasaray, rekora ortak oldu

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak oldu.

Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyordu.

Galatasaray, Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etmişti.

Hedef 100 puanı geçmek

Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,74 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.

Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.

34 hafta sonunda puan rekoru elinde

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 93 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşayan ismi

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.