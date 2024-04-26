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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazası geçirdi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir trafik kazası geçirdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in içinde bulunduğu makam aracı Remle kentinde kazaya karıştı ve ters döndü.

Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.

"Filistinli esirler idam edilsin" demişti

Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için Filistinli esirlerin idam edilmesi gerektiği sözlerini sarf etmişti.

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