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Bakan Osman Aşkın Bak ve Ömer Çelik'ten Ergin Ataman'a destek

Bakan Osman Aşkın Bak ve Ömer Çelik'ten Ergin Ataman'a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ergin Ataman'a destek verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen tehdidi kınadı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a destek verdi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

TBF'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz.

Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sn Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken Ergin Ataman basın toplantısında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Bana hiçbir şey yapamazsınız."

Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

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